Ночной обстрел Харькова и массовый выезд россиян из Белгорода: главные новости ночи 20 августа

ТСН предлагает узнать главные события ночи, которые вы могли проспать.
Главные новости ночи 20 августа:
- В ночь на субботу, 20 августа, российские ракеты попали в объекты критической инфраструктуры города Харькова. Читать дальше –>
- Вечером в пятницу, 19 августа, на выезде из российского города Белгорода образовалась огромная пробка. Читать дальше –>
- Президент России Владимир Путин в очередной раз затруднился произнести имя президента Казахстана Касим-Жомарта Кемелевича Токаева во время его визита в Сочи 19 августа. Читать дальше –>
- Российский дипломат в Бухаресте объявлен персоной нон грата. Читать дальше –>
- Стало известно, как в Киеве будут праздновать День Независимости. Читать дальше –>
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