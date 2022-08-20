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Ночной обстрел Харькова и массовый выезд россиян из Белгорода: главные новости ночи 20 августа

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Ночной обстрел Харькова и массовый выезд россиян из Белгорода: главные новости ночи 20 августа

Фото: Associated Press

ТСН предлагает узнать главные события ночи, которые вы могли проспать.

Главные новости ночи 20 августа:

  • В ночь на субботу, 20 августа, российские ракеты попали в объекты критической инфраструктуры города Харькова. Читать дальше –>
  • Вечером в пятницу, 19 августа, на выезде из российского города Белгорода образовалась огромная пробка. Читать дальше –>
  • Президент России Владимир Путин в очередной раз затруднился произнести имя президента Казахстана Касим-Жомарта Кемелевича Токаева во время его визита в Сочи 19 августа. Читать дальше –>
  • Российский дипломат в Бухаресте объявлен персоной нон грата. Читать дальше –>
  • Стало известно, как в Киеве будут праздновать День Независимости. Читать дальше –>

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