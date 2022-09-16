Ночной обстрел Харькова и новое оружие от Байдена: главные новости ночи 16 сентября

ТСН предлагает узнать главные события ночи, которые вы могли проспать.
Главные новости ночи 16 сентября:
- После взрыва российской ракеты в Харькове загорелся автомобиль возле дома в Слободском районе города. Читать дальше –>
- Президент США Джо Байден воспользовался своим правом предоставить военную помощь Украине в размере 600 млн долларов. Читать дальше –>
- Над Одесщиной силы ПВО сбили вражескую крылатую ракету, выпущенную из акватории Черного моря. Читать дальше –>
- На автотрассе "Киев — Чоп" в результате столкновения с военным транспортным средством погибли четверо пассажиров "Фольксваген". Читать дальше –>
- На рассвете 16 августа со стороны Таджикистана произошел обстрел киргизской пограничной заставы. Читать дальше –>
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