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Ночной обстрел Харькова и новое оружие от Байдена: главные новости ночи 16 сентября

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Ночной обстрел Харькова и новое оружие от Байдена: главные новости ночи 16 сентября

Фото: Associated Press

ТСН предлагает узнать главные события ночи, которые вы могли проспать.

Главные новости ночи 16 сентября:

  • После взрыва российской ракеты в Харькове загорелся автомобиль возле дома в Слободском районе города. Читать дальше –>
  • Президент США Джо Байден воспользовался своим правом предоставить военную помощь Украине в размере 600 млн долларов. Читать дальше –>
  • Над Одесщиной силы ПВО сбили вражескую крылатую ракету, выпущенную из акватории Черного моря. Читать дальше –>
  • На автотрассе "Киев — Чоп" в результате столкновения с военным транспортным средством погибли четверо пассажиров "Фольксваген". Читать дальше –>
  • На рассвете 16 августа со стороны Таджикистана произошел обстрел киргизской пограничной заставы. Читать дальше –>

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