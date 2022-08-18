Ночной обстрел Харькова: количество погибших возросло до 17, в том числе 13-летний мальчик (фото)

Кроме того, в Краснограде от рук россиян в собственном доме погибли супруги.

Спасатели продолжают разбирать завалы на местах обстрелов в Харькове и Краснограде.

Об этом сообщил глава Харьковской ОВА Олег Синегубов.

Глава ОВА напомнил, что оккупанты целенаправленно ударили ракетами по жилым домам в Слобожанском и Салтовском районах Харькова и в Краснограде. Также ракетным ударом уничтожено админздание в Холодногорском районе Харькова.

В течение дня спасатели разбирали разрушенные дома. В Харькове из-под завалов извлекли тела еще 7 погибших. Таким образом, по состоянию на сейчас в Харькове погибли 17 человек, в том числе мальчик 2009 года рождения, ранены 42 человека.

В Краснограде от рук россиян в собственном доме погибли супруги. Их 12-летняя дочь была выброшена взрывной волной из дома во двор и получила серьезные ранения. Девочку доставили в Харьков, где медики оказывают ей необходимую помощь. Кроме того, в Краснограде еще 2 раненых.

Напомним, ночью 18 августа россияне массированно обстреляли из артиллерии Харьков.

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