Ночной обстрел Киева: полиция показала шокирующее видео первых минут после взрыва

В четверг, 1 июня, россияне в очередной раз обстреляли столицу Украины.

Патрульные полиции показали видео первых минут после ночного удара по Киеву. На кадрах видно, как правоохранители оказывают потерпевшим первую помощь.

Соответствующее видео обнародовала Патрульная полиция Киева.

"Очередная бессонная ночь. Еще один вражеский обстрел. Еще раз мы одни из первых на местах…На видео патрульные оказывают помощь людям, которые пострадали в результате сегодняшней атаки р*шистов в Киеве", — говорится в сообщении.

На кадрах видно, что после взрыва люди лежат на земле. Многие получили ранения. Патрульные оказали пострадавшим первую помощь – обработали и перемотали раны до приезда карет скорой.

"Мы снова убеждаемся, что в оккупантов нет ничего святого, даже когда весь цивилизованный мир отмечает Международный день защиты детей. Вместо поздравлений и веселых мероприятий, маленькие украинцы получили плач и горе. Несмотря на все, мы вместе, мы сильны и способны пройти любые испытание. Пусть каждый день будет наполнен миром, добром и безопасностью для наших граждан", — подчеркнули полицейские.

Полиция показала шокирующее видео первых минут после взрывов в Киеве 1 июня

Ракетный удар по Киеву 1 июня: что известно

В ночь на 1 июня российские оккупанты в очередной раз атаковали Киев баллистическими ракетами. По данным Генштаба, россияне запустили по столице и области 10 ракет "Искандер". Все они были сбиты силами ПВО.

Однако из-за обломков вражеских ракет погибли три человека. Среди них ребенок 2012 года рождения. Муж погибшей рассказал, что после объявленной тревоги жена вместе с ребенком побежала к укрытию, но оно было закрыто.

Именно это вызвало громкий скандал. Полиция и местные власти расследуют, что стало причиной трагедии.

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