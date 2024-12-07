Ночной обстрел Киевщины "Шахедами": власти рассказали подробности атаки

Обошлось без жертв и пострадавших. В регионе работала ПВО.

Сегодня ночью россияне снова атаковали Киевскую область ударными беспилотниками.

Об этом сообщили в КОВА.

"Очередная ночная атака вражеских БПЛА на Киевщину. В области работали силы ПВО. Вражеские цели уничтожены. Пострадавших среди населения нет. Попаданий в объекты критической или жилой инфраструктуры не допущены", — говорится в сообщении.

Однако в одном из населенных пунктов в результате падения обломков сбитой вражеской цели повреждены 8 частных домов, 2 грузовых автомобиля, хозяйственные помещения. В домах выбиты окна и двери, повреждены фасады.

На месте работают соответствующие службы.

Напомним, ночью Россия атаковала Украину ракетами и беспилотниками разных типов.

В частности, россияне ударили ракетой неустановленного типа по Сумщине, также запустили 14 ударных БпЛА.

Силы противовоздушной обороны и РЭБ уничтожили 7 вражеских БПЛА в Киевской, Винницкой, Одесской, Черкасской и Житомирской областях. Еще шесть беспилотников были локационно потеряны, один вышел из подконтрольного воздушного пространства в направлении России.

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