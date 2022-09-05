Ночной обстрел Николаева и 40 "прилетов" в Сумской области: как прошла ночь в регионах

В Днепропетровской области россияне дважды за ночь обстреляли Никопольский район. Продолжаются обстрелы на Донбассе. Ночью оккупанты снова обстреляли Николаев.

Относительно спокойно ночь прошла на Волыни, Закарпатье, Ровенщине, в Ивано-Франковской, Львовской, Черновицкой, Винницкой, Хмельницкой, Тернопольской областях, на Черкасщине, Кировоградщине, Одесчине, Запорожье, Полтавщине, Киевщине, Черниговщине и Житомирщине.

Об этом по состоянию на 8 утра сообщили в сводке военно-гражданских администраций.

Сумщина: ночью зафиксированы обстрелы Белопольской, Миропольской, Юнаковской, Шалыгинской громад. В Белопольской громаде повреждены частный дом и линия электропередач. Предварительно – без жертв. 4 сентября войска РФ обстреливали северные громады области: Шалыгинскую, Эсманскую, Зноб-Новгородскую, Серединобудскую. Зафиксировано около 40 "прилетов". В Зноб-Новгородской громаде повреждена линия электропередач.

Днепропетровщина: россияне дважды за ночь обстреляли Никопольский район. Никто не пострадал. В Никополе повреждены до 10 частных домов и одна многоэтажка. Также повреждены гимназия, магазины, кафе.

Луганщина: за ночь оккупантами совершено пять минометных и шесть артобстрелов украинских позиций и близлежащих населенных пунктов. Дважды военные РФ пытались прорвать оборону. Все вражеские атаки отражены.

Донетчина: ночью и утром произошли обстрелы Авдеевки, Марьинки, Красногоровки. Область остается без газа и частично без воды и электричества. Эвакуация населения продолжается. 4 сентября россияне обстреляли Донецкое, Очеретино, Бахмут, Красногоровку, Сиверск, Большую Новоселку, Авдеевку, Шевченко, Щербиновку, Славянск, Хромово. Повреждены многоэтажки и 19 частных жилых домов. За сутки по области трое погибших, четверо раненых.

Харьковщина: вечером оккупанты попали ракетой С-300 по Новобаварскому району Харькова. Пострадали три человека. Снаряд упал в землю, повреждение жилого дома. По области россияне в течение суток наносили артиллерийские удары по Изюмскому, Харьковскому, Богодуховскому, Чугуевскому районам. Один человек погиб, есть пострадавшие. Подробная информация уточняется.

Николаевщина: Николаев ночью снова обстреляли. По предварительным данным, 4 ракеты типа С-300. Три из них попали в промышленное предприятие в окрестностях города. Предварительно, без жертв и пострадавших. Подробная информация уточняется.

В Баштанском районе под постоянным огнем остается Березнеговатская громада. В результате обстрелов 4 сентября в с. Березнеговатое возник пожар заброшенного складского помещения. Пострадавших нет. Также под ударами - территории населенных пунктов Любомировка и Большое Артаково. Информация о последствиях обстрелов уточняется.

Херсонщина: в течение суток взрывы, удары российской авиации и запуски ракет. Вечером большая часть Херсонщины была в очередной раз обесточена, снова исчезла российская связь и Интернет.

Напомним, российский диктатор Владимир Путин готов прекратить войну в Украине, однако только при условии, что он выйдет из нее победителем. Сейчас это уже война за престиж Путина.

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