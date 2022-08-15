Ночной обстрел Николаева и области: повреждено учебное заведение и сельхозпостройки — ОВА

Ночью 15 августа, около 02:40 Николаев подвергся вражеским обстрелам. В результате повреждено учебное заведение и гостиница в окрестностях города. Предварительно без жертв и пострадавших.

Об этом сообщил глава Николаевской ОВА Виталий Ким.

За прошедшие сутки оккупанты также продолжали обстрелы Николаевской области.

Ночью 15 августа враг обстрелял с. Котлярово Шевченковской громади. Информация о последствиях обстрелов уточняется.

Вчера, 14 августа, ориентировочно в 9:30, 12:00, 16:00 и 21:00 были обстрелы за пределами с. Широкое Широковской громади.

Также с. Широкое было обстреляно 15 августа, около 06:30. В результате чего повреждены сельхозпостройки в домохозяйствах. Пострадавших нет.

Около 01:40, 15 августа, обстрелам подверглось с. Поляна Широковской громади. В результате чего повреждены жилые дома и гаражи.

Под постоянным огнем остаются находящиеся на линии разграничения населенные пункты Березнеговатской громади. Так, за прошедшие сутки были обстрелы окрестностей пгт Березнеговатого и сел Высунск и Семеновка. Информация о повреждениях и пострадавших уточняется.

Напомним, ночью оккупанти выпустили более 10 ракет по Харькову и области с территории Белгорода.

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