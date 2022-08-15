Ночной обстрел Николаева и области: повреждено учебное заведение и сельхозпостройки — ОВА

Российские захватчики продолжают обстреливать Николаев и область, разрушая гражданскую инфраструктуру.
Ночью 15 августа, около 02:40 Николаев подвергся вражеским обстрелам. В результате повреждено учебное заведение и гостиница в окрестностях города. Предварительно без жертв и пострадавших.
Об этом сообщил глава Николаевской ОВА Виталий Ким.
За прошедшие сутки оккупанты также продолжали обстрелы Николаевской области.
Ночью 15 августа враг обстрелял с. Котлярово Шевченковской громади. Информация о последствиях обстрелов уточняется.
Вчера, 14 августа, ориентировочно в 9:30, 12:00, 16:00 и 21:00 были обстрелы за пределами с. Широкое Широковской громади.
Также с. Широкое было обстреляно 15 августа, около 06:30. В результате чего повреждены сельхозпостройки в домохозяйствах. Пострадавших нет.
Около 01:40, 15 августа, обстрелам подверглось с. Поляна Широковской громади. В результате чего повреждены жилые дома и гаражи.
Под постоянным огнем остаются находящиеся на линии разграничения населенные пункты Березнеговатской громади. Так, за прошедшие сутки были обстрелы окрестностей пгт Березнеговатого и сел Высунск и Семеновка. Информация о повреждениях и пострадавших уточняется.
Напомним, ночью оккупанти выпустили более 10 ракет по Харькову и области с территории Белгорода.
Читайте также:
- Предателя интересовали только деньги: в Полтаве судят корректировщика обстрелов РФ по Кременчугу
- Потери врага: за сутки ВСУ ликвидировали еще 200 оккупантов и сбили вертолет
- За сутки в Донецкой области оккупанты убили трех гражданских людей — ОВА