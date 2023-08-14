Ночной обстрел Одесской области: Гуменюк рассказала, что было целью оккупантов (фото)

Во время массированной атаки россияне выпустили в направлении Одесчины 15 "Shahed" и 8 крылатых ракет морского базирования. Обломками повреждены супермаркет и общежитие одного из учебных заведений.

Об этом сообщила представитель ОК "Юг" Наталья Гуменюк в эфире национального телемарафона.

По ее словам, ракеты приходилось сбивать над жилыми кварталами.

"Это значит, что именно туда враг направлял ракеты. И, в частности, от падения обломков ракет произошел пожар и в супермаркете. Люди получили ранения от взрывных волн и падения тех предметов, которые были в супермаркете", – отметила она.

Во время атаки возникли пожары / Фото: Facebook/Оперативное командование "Юг"

Что известно об атаке Одесской области 14 августа

Ночью РФ трижды атаковала Одесчину, всего выпустив 15 дронов и 8 "Калибров", сообщили в Силах обороны юга Украины. ПВО отразило атаки, однако обломками повредило общежитие одного из учебных заведений и супермаркет. Взрывной волной в нескольких зданиях повреждены окна и балконы, припаркованные рядом автомобили. На двух объектах вспыхнули пожары. В результате атаки ранены трое сотрудников супермаркета, им оказали медицинскую помощь.

Глава общественного совета при ОВА Сергей Братчук заявил, что враг и дальше будет пытаться атаковать, поэтому Украине нужно получить еще больше средств противовоздушной обороны.