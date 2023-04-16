Ночной обстрел Снегиревки в Николаевской области: погибли двое подростков

Сегодня ночью, 16 апреля, в 02:20 вражеским ракетным обстрелам подверглась Снигиревская громада. Российские оккупанты били из С-300, погибли двое подростков.

Об этом сообщил глава Николаевской ОВА Виталий Ким.

"В одном из населенных пунктов громады в результате обстрела погибли два подростка 2005 года рождения. Повреждены жилые дома, учебное заведение и частное предприятие", — рассказал он.

Кроме того, по словам Кима, в городе Снигиревка в результате сегодняшнего ночного обстрела повреждены два учебных заведения, больница, дом культуры и жилые дома.

По предварительной информации, без пострадавших.

Напомним, вечером субботы и в ночь на воскресенье, 15 и 16 апреля, российские оккупанты атаковали ряд областей Украины. Обо всех подробностях обстрелов читайте в новости на ТСН.ua.

Снегиревка - деоккупированная, но гражданским туда нельзя

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