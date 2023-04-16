Ночной обстрел Снегиревки в Николаевской области: погибли двое подростков

Ракетами накрыли Снегиревскую громаду.
Сегодня ночью, 16 апреля, в 02:20 вражеским ракетным обстрелам подверглась Снигиревская громада. Российские оккупанты били из С-300, погибли двое подростков.
Об этом сообщил глава Николаевской ОВА Виталий Ким.
"В одном из населенных пунктов громады в результате обстрела погибли два подростка 2005 года рождения. Повреждены жилые дома, учебное заведение и частное предприятие", — рассказал он.
Кроме того, по словам Кима, в городе Снигиревка в результате сегодняшнего ночного обстрела повреждены два учебных заведения, больница, дом культуры и жилые дома.
По предварительной информации, без пострадавших.
Напомним, вечером субботы и в ночь на воскресенье, 15 и 16 апреля, российские оккупанты атаковали ряд областей Украины. Обо всех подробностях обстрелов читайте в новости на ТСН.ua.
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