Ночной обстрел Украины: в Генштабе сообщили, что количество сбитых ракет было больше

Россияне в ночь на 16 мая устроили массированный ракетный удар по Украине. Ранее сообщалось, что ВСУ сбили три баллистических ракеты, однако впоследствии уточнили, что их было 10.

Об этом говорится в сообщении Генштраба ВСУ.

"По уточненной информации, для нанесения ракетных ударов враг использовал 6 аэробалистических ракет "Кинжал", 9 крылатых ракет "Калибр" и 10 ракет наземного базирования ( С-400, "Искандер-М" ), из которых все были уничтожены нашими защитниками. Еще 2 ракеты из С-300 оккупанты применили по гражданской инфраструктуре Константиновки Донецкой области", — сообщили в Генеральном штабе.

Ракетный обстрел Украины в ночь на 16 мая

Российские террористы в ночь на 16 мая устроили массированный ракетный удар по Украине. Россияне в очередной раз атаковали Киев.

Главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный утром, 16 мая, сообщил, что ПВО сбила шесть аэробалистических ракет Х-47М2 "Кинжал ", девять крылатых ракет "Калибр" — с кораблей в Черном море и три ракеты наземного базирования ( С-400, "Искандер" -М" ).

Военно-политический обозреватель группы "Информационное сопротивление" Александр Коваленко считает, что россияне пытались выследить и уничтожить ЗРК Patriot.

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