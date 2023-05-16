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Ночной обстрел Украины: в Генштабе сообщили, что количество сбитых ракет было больше

Автор
Мария БойкоМария Бойко
Дата публикации
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Ночной обстрел Украины: в Генштабе сообщили, что количество сбитых ракет было больше

Ракетная атака по Киеву сегодня 16 мая 2023 года – все, что известно / Фото: ТСН.ua

ВСУ сбили 10 ракет С-400 и "Искандер".

Россияне в ночь на 16 мая устроили массированный ракетный удар по Украине. Ранее сообщалось, что ВСУ сбили три баллистических ракеты, однако впоследствии уточнили, что их было 10.

Об этом говорится в сообщении Генштраба ВСУ.

"По уточненной информации, для нанесения ракетных ударов враг использовал 6 аэробалистических ракет "Кинжал", 9 крылатых ракет "Калибр" и 10 ракет наземного базирования ( С-400, "Искандер-М" ), из которых все были уничтожены нашими защитниками. Еще 2 ракеты из С-300 оккупанты применили по гражданской инфраструктуре Константиновки Донецкой области", — сообщили в Генеральном штабе.

Ракетный обстрел Украины в ночь на 16 мая

Российские террористы в ночь на 16 мая устроили массированный ракетный удар по Украине. Россияне в очередной раз атаковали Киев.

Главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный утром, 16 мая, сообщил, что ПВО сбила шесть аэробалистических ракет Х-47М2 "Кинжал ", девять крылатых ракет "Калибр" — с кораблей в Черном море и три ракеты наземного базирования ( С-400, "Искандер" -М" ).

Военно-политический обозреватель группы "Информационное сопротивление" Александр Коваленко считает, что россияне пытались выследить и уничтожить ЗРК Patriot.

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Дата публикации
Просмотры
3557
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