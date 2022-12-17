Ночной патруль Харькова доказывает свою эффективность: обнаружены тысячи правонарушений и десятки коллаборантов

В Харьковской области и в самом городе во время комендантского часа действуют три десятка мобильных пунктов охраны правопорядка. Слобожанские гвардейцы в ночное время тщательно проверяют автомобили, чтобы в город не проникли вражеские диверсионные группы. За несколько месяцев работы бойцы задержали 60 коллаборантов и обнаружили 5,5 тысячи правонарушений, говорится в ТСН.

Когда двигатели брони стихли, на дорогах Харьковщины появляются передвижные блокпосты. В самом городе комендантский час начинается с 23 часов. Нацгвардейцы в это время тщательно проверяют движущиеся автомобили в запрещенное время.

21-летний боец Роман родом из Львовской области, а в Харьков впервые приехал уже во время полномасштабного вторжения. Военный на передвижных блокопостах дежурит с лета. Сейчас, говорит, жителей в Харькове стало больше и город понемногу оживает, поэтому и боевых дежурств у бойцов тоже становится больше. "Если есть аргументированный ответ, почему задержались — работа или поломка транспортного средства, мы адекватно реагируем, проверяем людей и отпускаем", — говорят ребята.

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Таких ночных передвижных блокопостов в городе около трех десятков. Слобожанские гвардейцы следят, чтобы в город на гражданских автомобилях не попали вражеские ДРГ.

Во время проверок гвардейцы обнаруживают десятки случаев передвижения на угнанных автомобилях с деоккупированных территорий. Нарушителей на месте уже задерживают патрульные полицейские, нередко встречавшие местных коллаборантов. Шестьдесят человек были задержаны за госпредательство.

Всего с лета нацгвардейцы обнаружили 5,5 тысячи правонарушений, а также совместно с полицией изъяли несколько десятков пистолетов и патронов различных калибров, с десяток единиц холодного оружия и ручной противотанковый гранатомет. Усиленные дежурства будут продолжаться, пока в стране будет действовать военное положение.

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