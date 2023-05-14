Ночной ракетный удар по Тернополю: у Зеленского показали последствия атаки (фото)

У Зеленского опубликовали фото последствий ракетных обстрелов Тернополя, которые Россия нанесла в ночь на 14 мая.

Фотографии показал глава Офиса президента Андрей Ермак в социальных сетях.

"Ночью россияне атаковали Украину, пытались ударить ракетами по Тернополю. Пока известно о двух пострадавших. Это происходило как раз тогда, когда украинская группа TVORCHI из Тернополя выступала в финале Евровидения. россияне — это закомплексованные террористы", — говорится в его сообщении.

Из опубликованных фото видны масштабы последствий атаки окупантов. На месте удара повреждены гражданские дома, выбиты окна, разрушены крыши.

Кадры атаки россиян по Тернополю 14 мая / Фото: Андрей Ермак/Facebook

Кадры атаки россиян по Тернополю 14 мая / Фото: Андрей Ермак/Facebook

Ракетный обстрел России 14 мая

Напомним, в ночь на 14 мая Россия снова терроризировала Украину. Во всех областях звучала воздушная тревога из-за беспилотников и ракет, выпущенных оккупантами по мирным городам. К сожалению, "прилет" крылатых ракет был зафиксирован в Тернополе. Глава Тернопольской ОВА Владимир Труш сообщил, что из-за атаки разрушены два и повреждены двенадцать дачных домов.

По данным Воздушных сил, ночью 14 мая уничтожили 25 беспилотников и три крылатых ракеты, которые кафиры выпустили по Украине. Там уточнили, что оккупанты атаковали Украину по разным направлениям ударными дронами "Shahed-136/131", ракетами "Калибр" с кораблей в Черном море, крылатыми ракетами Х-101/Х-555/Х-55 с самолетов стратегической авиации Ту-95мс. .

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