Ночной террор России: эксперт объяснил, почему оккупанты атакуют Украину дронами в темное время суток

Армия России атакует Украину дронами-камикадзе иранского производства "Шахед" ночью, чтобы обойти украинскую ПВО.

Об этом рассказал экс-начальник пресс-службы Генерального штаба ВСУ полковник Владислав Селезнев в комментарии РБК-Украина

"Это связано с тем, что при неблагоприятных погодных условиях и при ограниченных условиях видимости, а понятно, что ночью небо не так хорошо визуально просматривается. Соответственно, россияне считают, что так значительно лучше обойти украинскую ПВО", — пояснил он.

В то же время, по его словам, российские атаки дронами могут продолжаться, пока запасы беспилотников не закончатся. В последний раз Иран мог передать России около 300 единиц беспилотников типа Shahed.

"Я сейчас не готов сказать, сколько осталось (дронов – ред.) из тех 300 из той партии, которая была доставлена для нужд российской армии. Но ведь с учетом того, что достаточно масштабные атаки за последнюю неделю, то, кажется, их ресурсы подходят Но мы должны понимать, что сначала речь шла о поставках дронов иранской стороной в количестве 1700 штук", — сказал Селезнев.

Напомним, Россия ночными атаками продолжает террор Украины. Глава Офиса президента Андрей Ермак заявил, что такая тактика врага не сработает.

Как стало известно, с начала полномасштабной войны Россия потеряла или израсходовала более половины запасов снарядов, к началу вторжения российская армия имела запасов в пределах от 15 до 20 млн. всех калибров. Военный эксперт Петр Черник рассказал, сколько за месяц Россия может производить.

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