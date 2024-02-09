Ночной удар дронов: какие регионы атаковали россияне и где произошли "прилеты"

Российская оккупационная армия не перестает давить на юг Украины. Ночью в пятницу, 9 февраля, захватчики совершили атаку беспилотниками на Херсонскую и Николаевскую области.

Об этом сообщила руководитель объединенного прессцентра Оперативного командования "Юг" Наталья Гуменюк.

"Было достаточно горячо, потому что враг не прекращает давление на южные регионы и пытается продолжать террор более глубоких регионов, чем прифронтовые. Одним из таких способов террора остаются дроновые атаки. Враг этой ночью продолжил атаковать с использованием "Шахедов". На этот раз в нашей зоне Ответственность атака характеризовалась достаточно стремительным развитием событий", — рассказала Гуменюк.

По ее словам, россияне сосредоточили свой удар в Херсонской области, но достаточно результативно отработали силы ПВО. В области было уничтожено четыре БПЛА. Также один дрон сбили в Николаевской области. Впрочем, не удалось избежать "прилетов".

"Попадание было в агропредприятие. Это еще одно направление вражеского террора. Россияне пытаются выбить Украину с зернового рынка, пытаются бить по тем запасам, которыми она может поддерживать свою экономику. Вспыхнул пожар. Информация о пострадавших пока не поступала. Пожар ликвидирован", — подчеркнула. Гуменюк.

Как сообщалось, ночью против 9 февраля армия РФ нанесла удар БпЛА по Украине. Оккупанты выпустили 16 ударных БпЛА типа "Shahed-136/131" из мыса Чауда – Крым и Курской области – РФ.

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