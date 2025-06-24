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Ночной удар по Харькову: показали последствия российского обстрела
Из-за российского удара "Шахедами" по Харькову возникли пожары.
В ночь на 25 июня Харьков атаковали российские ударные БПЛА. В результате обстрела ранен мужчина.
Об этом сообщает ГСЧС.
Как отмечается, попадания зафиксированы в Киевском районе города на территории жилой застройки. По предварительной информации, в результате взрыва пострадал 64-летний мужчина: его госпитализировали в больницу.
"В 3-этажном и 5-этажном жилых домах возникли пожары. К счастью, последний дом был еще не заселен", - отметили в ведомстве.
Спасатели потушили возгорание. На месте работали медики, полиция и аварийные службы.
Напомним, днем 21 июня россияне нанесли дроновый удар по Харькову. Для атаки враг использовал новый беспилотник «Молния».
Около 13:40 в Киевском районе города зафиксировано падение вражеского БПЛА типа Молния, сообщил начальник Харьковской ОВА Олег Синегубов в Telegram.
Известно, что обломки беспилотника упали в лесополосе, в результате чего возник пожар. К счастью, обошлось без пострадавших. На месте прилета работают профильные службы.
Отметим, что с осени 2024 года Россия регулярно использует новые дроны Молния для ударов по прифронтовым городам.