ТСН в социальных сетях

Язык сайта
ua
en
Live Все публикации Лучшее с YouTube Эксклюзив ТСН Украина Политика Война Гламур Проспорт Леди Здоровье Астрология Видео Рецепты Экономика Киев Львов Курьезы Популярные теги Выпуски ТСН Мир Туризм Авто Наука и IT Помощь Другое Редакция

ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Война
Количество просмотров
3
Время на прочтение
1 мин

Ночной удар по Харькову: показали последствия российского обстрела

Из-за российского удара "Шахедами" по Харькову возникли пожары.

Автор публикации
Фото автора: Катерина Сердюк Катерина Сердюк
Ночной удар по Харькову 25 июня

Ночной удар по Харькову 25 июня

В ночь на 25 июня Харьков атаковали российские ударные БПЛА. В результате обстрела ранен мужчина.

Об этом сообщает ГСЧС.

Как отмечается, попадания зафиксированы в Киевском районе города на территории жилой застройки. По предварительной информации, в результате взрыва пострадал 64-летний мужчина: его госпитализировали в больницу.

"В 3-этажном и 5-этажном жилых домах возникли пожары. К счастью, последний дом был еще не заселен", - отметили в ведомстве.

Спасатели потушили возгорание. На месте работали медики, полиция и аварийные службы.

Напомним, днем 21 июня россияне нанесли дроновый удар по Харькову. Для атаки враг использовал новый беспилотник «Молния».

Около 13:40 в Киевском районе города зафиксировано падение вражеского БПЛА типа Молния, сообщил начальник Харьковской ОВА Олег Синегубов в Telegram.

Известно, что обломки беспилотника упали в лесополосе, в результате чего возник пожар. К счастью, обошлось без пострадавших. На месте прилета работают профильные службы.

Отметим, что с осени 2024 года Россия регулярно использует новые дроны Молния для ударов по прифронтовым городам.

Следующая публикация

Я разрешаю TSN.UA использовать файлы cookie