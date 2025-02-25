Ночной удар по Киевской области: появились первые подробности

Воздушная тревога продолжается.
Российские войска нанесли удар по Киевской области. В результате атаки в Обуховском районе травмирована 44-летняя женщина.
Об этом сообщили в Киевской ОВО.
Женщина получила резаную рану ноги и была госпитализирована в местную больницу.
Кроме этого, в результате удара частично разрушены частный дом и хозяйственные помещения.
Зафиксированы повреждения частных домов и в Фастовском районе. Информация о последствиях атаки уточняется.
Жителей Киевской области призывают оставаться в укрытиях до опасности.
Напомним, ночью против 25 февраля в Сумах раздались взрывы во время воздушной тревоги.
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