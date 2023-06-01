Ночной удар по Киеву: родственница одной из погибших эмоционально обратилась к Кличко (видео)

Сегодня, 1 июня, Россия снова нанесла удар по Киеву. На этот раз попадание было по поликлинике. Погибли три человека – две женщины и 9-летняя девочка, которые пытались попасть в бомбоубежище, но оно было закрыто.

Впоследствии в Сети появилось эмоциональное видео родственницы одной из погибших к мэру столицы Виталию Кличко, который находился на месте трагедии.

"Надо узнавать, почему оно (укрытие – ред.) было закрыто. Разве не было видно, что оно было закрыто? Я на видео видела, что оно было закрыто. Один, второй замок. Можете меня в тюрьму посадить! Я бедная, несчастная женщина всю жизнь работаю, детей без мужа на ноги подняла. Как следствие будет расследовать это?" – спросила она.

Ракетный обстрел Киева 1 июня

В ночь на 1 июня ВС РФ нанесли ракетный удар по Киеву. Из-за падения обломков в Деснянском и Днепровском районе Киева погибли три человека.

Силы противовоздушной обороны сбили 10 из 10 ракет "Искандер", которыми РФ атаковала Киев.

В Киеве во время атаки укрытие в Деснянском районе оказалось закрытым. Погибли три человека, которые не смогли в него попасть.

По словам жителей соседних с поликлиникой в Деснянском районе домов, это не первый подобный случай, когда охранник не открывал укрытие. За последний месяц он часто распивал алкоголь на рабочем месте. Люди пытались до него достучаться в течение 15-20 минут.

В полиции Киева по этому факту возбуждено уголовное производство.

Обо всех подробностях атаки читайте в новости.

Родственница одной из погибших во время вражеского удара обратилась к Кличко

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