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Ночной удар по Киеву: власти показали последствия атаки (фото)

Ночной удар по Киеву: власти показали последствия атаки (фото)

Последствия атаки / Фото: t.me/VA_Kyiv

Обошлось без жертв.

Утром 11 декабря Киев попал под ракетные обстрелы. Власти показали последствия вражеской атаки.

По словам главы КМВА Сергея Попка, Силы ПВО поразили все враждебные цели.

"Сегодня, 11 декабря, ориентировочно в 4:00 рашисты нанесли очередной удар ракетами, предварительно, баллистического типа. Силы и средства противовоздушной обороны поразили все враждебные цели", — сообщил глава КМВА Попко.

© Facebook / Киевская городская администрация
Фото: Facebook / Киевская городская администрация

Впоследствии в КМВА показали последствия атаки в микрорайоне Бортничи. Обошлось без жертв. В настоящее время на месте работают спасатели, взрывотехники, следственно-оперативные группы.

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Напомним:

Российские военные могли запустить ракеты по Киеву с северного направления – Брянской области РФ. Украинская противовоздушная оборона уничтожила все цели, рассказали в воздушных силах.

Военные также добавили, что оккупанты атаковали Украину беспилотными летательными аппаратами типа "Shahed", которые запустили из Чауды и Бельбека во временно оккупированном Крыму.

"Всего зафиксированы пуски 18 ударных БПЛА "Shahed-136/131", — говорится в сообщении.

Противовоздушная оборона уничтожила все вражеские дроны в зоне ответственности воздушного командования "Юг", большинство — в Николаевской области.

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