Ночной удар по Одесской области: Гуменюк рассказала об особенностях атаки

В ночь на 11 марта Одесскую область атаковали дронами: 10 беспилотников сбили, но есть и попадание.

О последствиях атаки сообщила пресс-секретарь Сил обороны юга Украины Наталья Гуменюк.

"К сожалению, в Одесской области есть попадание в инфраструктурный объект: повреждены административные здания, но пока информация о пострадавших не поступала. Пожар оперативно ликвидирован, в большинстве случаев это было локальное поражение, что не несет мощной угрозы для других людей", — сказала Гуменюк.

По ее словам, враг маневрировал в районе плотной застройки и пытался поразить объект там, максимально терроризируя население.

"Это также тактика, направленная на усложнение работы сил ПВО, ведь ущерб таким образом очень тяжело проводить, когда вокруг много этажей с людьми", — добавила Гуменюк.

Ранее сообщалось, что россияне снова устроили массированную атаку по Одесской области. Обстрел начали в два ночи.

10 баражирующих беспилотных аппаратов типа "Shahed-131/136" сбиты в небе Одесчины. В Одесском районе поражен инфраструктурный объект, повреждены административные здания, возникший пожар оперативно ликвидирован. Ударной волной выбито остекление частных домов вокруг, обломками нанесены разрушения хозяйственным постройкам.

По предварительным данным, люди не пострадали.

По данным Генштаба, ПВО сбила 15 дронов, которыми россияне атаковали Украину.

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