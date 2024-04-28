Ночной удар по Украине: чем атаковали россияне и сколько целей сбила ПВО

Ночью российские оккупанты в очередной раз атаковали Украину – выпустили ударные беспилотники.

Об этом сообщил Генштаб.

"Оккупанты задействовали 4 БпЛА типа "Shahed" и 5 БпЛА неустановленного типа. Силами и средствами противовоздушной обороны Украины все БпЛА типа "Shahed" и 1 БпЛА неустановленного типа были уничтожены", — говорится в сообщении.

"В ночь на 28 апреля 2024 года противник атаковал 4 ударными БпЛА типа "Shahed-131/136" из мыса Чауда – Крым, зенитной управляемой ракетой С-300 из Белгородской области и 5 беспилотниками неустановленного типа из временно оккупированной Херсонщины. В результате боевой зенитными ракетными подразделениями и расчетами мобильных огневых групп Воздушных Сил все четыре "Шахеда" уничтожены в Киевской, Винницкой, Хмельницкой и Кировоградской областях. Один из беспилотников неустановленного типа уничтожен МВГ Сил обороны Украины на Николаевщине", - уточнили Воздушные силы Украины.

Напомним, ночью часть Украины охватила воздушная тревога. Взрывы раздавались в Николаеве.

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