Ночной удар по Украине: где раздавались взрывы и что известно о последствиях

По предварительным данным, обошлось без жертв и пострадавших.

Сегодня ночью оккупанты совершили комбинированную атаку по Украине. Они выпустили и дроны, и ракеты. Польша снова поднимала в воздух истребители. В настоящее время местные власти областей, где звучала воздушная тревога, не сообщали о разрушении в результате падения снарядов или их обломков.

ТСН.ua собрал все, что известно о ночной атаке.

Ночью враг снова прибег к комбинированной тактике, испытывая системы ПВО сначала дроновой атакой, затем подтянув ресурсы ракет.

Об этом сказала представитель Сил обороны юга Украины Наталья Гуменюк.

"Во время дроновой атаки в нашей зоне ответственности мы наблюдали и вражеские удары ракетами, в частности, по территории Херсонской области враг направил и баллистическую ракету типа "Искандер-М", и с самолетов тактической авиации из акватории Черного моря направил Х-59, управляемую авиационную ракету, непосредственно при отработке по дробной атаке", — рассказала Наталья Гуменюк.

По ее словам, на этот раз дроновая атака была сосредоточена на энергетике Одесской области. Враг "обильно насыпал" дроны из акватории Черного моря, довольно результативно удалось отработать.

Над Одесской областью сбили восемь дронов РФ

Ночью в Одесской области сбили восемь ударных беспилотников российской армии. Обломками повредило энергообъект. Люди не пострадали, несколько населенных пунктов остались без света.

Обстрел Херсонщины

Силы обороны юга сообщили, что ночью в Херсонской области во время дроновой атаки армия РФ применила баллистику и управляемую авиационную ракету. Попали по законсервированному агропредприятию. Погибших и раненых нет.

"На Херсонщине обстрелами повреждены две многоэтажки и 21 частные дома. Снаряды РФ попали в учебное заведение, территории промышленных и сельскохозяйственных предприятий. Два человека ранены", — сообщил глава ОВА Александр Прокудин.

На Хмельнитчине ночью раздавались взрывы

Ночью в Хмельницкой области во время воздушной тревоги слышались звуки взрывов.

Воздушные силы ВСУ предупреждали об угрозе применения БПЛА в регионе.

"Шахеды" двигаются вдоль границ Винницкой и Житомирской областей в направлении Хмельнитчины", — говорилось в сообщении.

О последствиях местные власти пока ничего не сообщали.

РФ попала по Шевченковскому району Харькова

Удар по Харькову подтвердил мэр города Игорь Терехов: по его данным, Россия попала по жилой застройке.

Удар по Харькову вечером 30 марта, вероятно, нанес тот самый новый боеприпас, которым россияне били 27 марта.

"Был один мощный удар возле здания, без прямого попадания (в дом — ред.). Задело один дом, но в нем 12 подъездов, 480 квартир. Очень много выбитых окон. К счастью, коммуникации не повреждены. Крыши будем обследовать завтра утром ", — отметил Терехов.

По его данным, кроме жилого здания повреждения получила школа, возобновляемая после повреждения 27 марта. По последним данным, два человека получили ранения.

Взрывы во Львовской области

Через Житомирскую область ракеты атаковали ряд западных областей. В частности, группу ракет, которая двигалась в сторону Луцка, зафиксировали вблизи Ровно. Еще одну группу, которая двигалась в направлении Ивано-Франковска, была замечена на Тернопольщине.

Под ракетную атаку попала и Львовская область – примерно в 5:40 Воздушные силы сообщили о группе двигавшихся в сторону Стрыя ракет. Местные СМИ сообщили о взрывах.

Сколько целей сбила ПВО

В ночь на 31 марта Силы противовоздушной обороны защищали небо Украины от очередной российской атаки — уничтожили девять крылатых ракет Х-101/Х-555 и девять ударных БпЛА "Shahed".

Об этом сообщил командующий Воздушными силами Николай Олещук.

Российские оккупанты выпустили 14 крылатых ракет Х-101/Х-555 из самолетов стратегической авиации Ту-95МС из Саратовской области (Россия) и еще 11 дронов из района Приморско-Ахтарска (Россия) и Крыма.

В то же время, россияне атаковали баллистической ракетой "Искандер-М" из Крыма и управляемой авиационной ракетой Х-59 с временно оккупированной территории Запорожской области.

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