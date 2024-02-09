Ночной удар по Украине: откуда летели вражеские дроны и где их сбила ПВО

В ночь на 9 февраля россияне атаковали Украину. Оккупанты выпустили 16 ударных БпЛА типа "Shahed-136/131" из мыса Чауда – Крым и Курской области – РФ.

Об этом сообщили Воздушные силы Украины.

"К отражению воздушного нападения привлечены подразделения мобильных огневых групп Воздушных Сил и Сил обороны Украины. В результате боевой работы уничтожены 10 "Шахедов" в пределах Николаевской, Херсонской и Харьковской областей", — говорится в сообщении.

Ранее руководитель объединенного пресс-центра Оперативного командования "Юг" Наталья Гуменюк озвучила приоритеты россиян во время ударов по Украине. По ее словам, противник находится в "творческом поиске" новой тактики, позволяющей ему атаковать мирные города. Однако оккупанты исходят из возможностей, которые у них сегодня есть.

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