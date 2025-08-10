Ночной удар "Шахедами" по Украине 10 августа: сколько дронов сбила ПВО

ПВО сбивает вражеские дроны / © ТСН

В ночь на 10 августа (с 23.00 9 августа) противник атаковал 100 ударными дронами типа Shahed и беспилотниками-имитаторами разных типов по направлениям: Шаталово, Курск, Приморско-Ахтарск — РФ, Гвардейское — ТОТ Крыма.

Об этом сообщают Воздушные силы Украины в Telegram.

Воздушное нападение отражали авиация, зенитные ракетные войска, подразделения РЭБ и беспилотных систем, мобильные огневые группы Сил обороны Украины.

По предварительным данным, по состоянию на 08:00, противовоздушной обороной сбито/подавлено 70 вражеских БПЛА типа Shahed и дронов-имитаторов разных типов на севере и востоке страны.

Зафиксировано попадание 30 БпЛА на 12 локациях в прифронтовых регионах Днепропетровщины, Харьковщины, Сумщины и Черниговщины, а также падение сбитых (обломки) на трех локациях.

Ранее ТСН.ua сообщал, что модернизированные российские беспилотники типа «Шахед» могут легче распознавать фигуры бойцов на поле боя и несут угрозу украинским военным из подразделений мобильных групп ПВО.