Ночной взрыв в Тернополе: враг повредил объект критической инфраструктуры

Человеческих жертв нет.

Вечером, 3 апреля, российская армия повредила объект критической инфраструктуры в Тернополе.

Об этом на брифинге сообщил глава областной военной администрации Владимир Труш.

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“Вчера осуществлена бомбардировка г. Тернополь. Состоялся первый прилет. Спасибо нашим ВСУ, которые вовремя обезвредили. Однако осколками задел объект критической инфраструктуры и он непригоден для использования”, — сообщил Труш.

Человеческих жертв нет. По словам главы Тернопольской ОГА, заблаговременно были приняты все превентивные меры.

Он призвал горожан не трогать и не фотографировать обломки, а также места взрывов.

К слову, накануне в Тернополе во время воздушной тревоги раздался взрыв. Тогда мэр Сергей Надал отметил, что инцидент не привел к нарушению в работе коммунальных служб.

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