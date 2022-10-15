Ночные атаки на Запорожье и новая военная помощь от США: главные новости ночи 15 октября

ТСН предлагает узнать главные события ночи, которые вы могли проспать.
Главные новости ночи 15 октября:
- В ночь на 15 октября враг атаковал Запорожье дронами-камикадзе. Читать дальше –>
- Российские оккупанты второй раз за ночь атаковали Запорожье, город содрогнулся от ударов ракет. Читать дальше –>
- Президент США поручил изъять сотни миллионов долларов для нового пакета военной помощи Украине. Читать дальше –>
- Стали известны подробности нового пакета военной помощи от США. Читать дальше –>
- Российские оккупанты похитили двух человек за их проукраинскую позицию. Читать дальше –>
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