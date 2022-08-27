Ночные обстрелы Харькова и Запорожья: первые подробности (фото)

Оккупанты обстреляли центральную часть Харькова и повредили историческое здание, а в Запорожье и окрестностях зафиксировано 16 "прилетов".

В ночь на 27 августа под ракетным ударом российских оккупантов оказались города Харьков и Запорожье.

Как сообщил мэр Харькова Игорь Терехов, враг обстрелял центральную часть города.

Вражеские ракеты взорвались в Основянском и Киевском районах.

"Пострадало историческое здание, здание купца Адама Пиотровского, которое мы реставрировали несколько лет назад", — сообщил городской председатель.

Также в результате обстрелов потерпела разрушения одна из школ в центральной части города.

"О жертвах и пострадавших информации от ГСЧС нет. Надеюсь, в этот раз обошлось”, — добавил Игорь Терехов.

Также читайте Бьют по гражданской и военной инфраструктуре: оккупанты задействовали ствольную артиллерию для обстрелов Сумщины

Той же ночью враг нанес удар по Запорожью и Запорожскому району.

"Оккупанты атаковали объекты инфраструктуры в Шевченковском районе города и вблизи областного центра", — сообщил председатель Запорожской ОВА Александр Старух.

По его словам, всего зафиксировано 16 "прилетов".

"Пока информация о пострадавших отсутствует, данные уточняются", — уточнил он.

Напомним, во временно оккупированном поселке Каменка Пологовского района (Запорожская область) в результате обстрела со стороны российских оккупантов погибли пять человек, среди них — два ребенка.

Читайте также: