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Ночные обстрелы украинских городов и уничтоженные объекты российских оккупантов: главные новости ночи 5 августа

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Ночные обстрелы украинских городов и уничтоженные объекты российских оккупантов: главные новости ночи 5 августа

Фото: Associated Press

ТСН предлагает узнать главные события ночи, которые вы могли проспать.

Главные новости ночи 5 августа:

  • Российские военные массированно обстреляли жилые районы Харькова. Читать дальше –>
  • Оккупанты нанесли удар по городу Никополь Днепропетровской области. Читать дальше –>
  • Глава Запорожской ОВА Александр Старух сообщил о последствиях ночного обстрела российскими войсками. Читать дальше –>
  • Украинские ракетно-артиллерийские подразделения атаковали вражескую систему противовоздушной обороны и логистические пункты. Читать дальше –>
  • Бронетранспортер российской армии протаранил жилой дом в поселке Белгородской области РФ. Читать дальше –>

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