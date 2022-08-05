Ночные обстрелы украинских городов и уничтоженные объекты российских оккупантов: главные новости ночи 5 августа

ТСН предлагает узнать главные события ночи, которые вы могли проспать.
Главные новости ночи 5 августа:
- Российские военные массированно обстреляли жилые районы Харькова. Читать дальше –>
- Оккупанты нанесли удар по городу Никополь Днепропетровской области. Читать дальше –>
- Глава Запорожской ОВА Александр Старух сообщил о последствиях ночного обстрела российскими войсками. Читать дальше –>
- Украинские ракетно-артиллерийские подразделения атаковали вражескую систему противовоздушной обороны и логистические пункты. Читать дальше –>
- Бронетранспортер российской армии протаранил жилой дом в поселке Белгородской области РФ. Читать дальше –>
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