Ночные обстрелы в Николаеве: ранены 5 человек, повреждена городская инфраструктура и более 10 многоэтажек

Пять объектов городской инфраструктуры и более 10 жилых многоэтажных домов были повреждены в результате ночных обстрелов в Николаеве.
В результате ночных обстрелов в Николаеве ранены пять человек, повреждены пять объектов городской инфраструктуры и более 10 жилых многоэтажных домов. В разных районах города из-за попадания боеприпасов и обломков возникали пожары.
Об этом сообщил мэр города Александр Сенкевич.
"На местах целый день работают наши коммунальщики. Они раздают людям пленку и помогают забить поврежденные окна", — отметил он.
Сенкевич информирует, что у объектов инфраструктуры преимущественно повреждены окна и кровли. На одном из коммунальных предприятий повреждены два автомобиля.
Также под обстрелы попали две системы очищения воды и емкости для воды, добавил он.
Напомним, что в Николаевской области возобновили водоснабжение жилых районов благодаря речной воде.
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