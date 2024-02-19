Ночные рейды в "логово" врага в Авдеевке: третья штурмовая бригада показала уникальные кадры боя

Третья штурмовая бригада опубликовала кадры по ночным рейдам в захваченные россиянами районы Авдеевки Донецкой области.

Видео появилось на официальной странице Третьей штурмовой бригады.

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"Бойцы прорывались сквозь боевые порядки врага на захваченные противником участки города. На кадрах из ПНБ — бой в дачном кооперативе, плотный контакт и огонь по полной. Задания выполняли бойцы 4-й роты 1-го штурмового батальона бригады", — говорится в тексте сообщения.

На кадрах слышны постоянные очереди автоматов.

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Напомним, по состоянию на 19 февраля российские оккупанты проводят зачистку в Авдеевке и пытаются проводить определенные наступательные действия в несколько других направлениях.

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