Ночные рейды в "логово" врага в Авдеевке: третья штурмовая бригада показала уникальные кадры боя

Задание выполняли бойцы 4-й роты 1-го штурмового батальона бригады.
Третья штурмовая бригада опубликовала кадры по ночным рейдам в захваченные россиянами районы Авдеевки Донецкой области.
Видео появилось на официальной странице Третьей штурмовой бригады.
"Бойцы прорывались сквозь боевые порядки врага на захваченные противником участки города. На кадрах из ПНБ — бой в дачном кооперативе, плотный контакт и огонь по полной. Задания выполняли бойцы 4-й роты 1-го штурмового батальона бригады", — говорится в тексте сообщения.
На кадрах слышны постоянные очереди автоматов.
Напомним, по состоянию на 19 февраля российские оккупанты проводят зачистку в Авдеевке и пытаются проводить определенные наступательные действия в несколько других направлениях.
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