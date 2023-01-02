Ночные удары беспилотниками по Киеву: Кличко рассказал о последствиях вражеской атаки

В результате ночных воздушных ударов россиян по Киеву повреждены объекты энергетической инфраструктуры. Вводятся аварийные отключения света.

Об этом сообщил мэр Киева Виталий Кличко.

Также обесточены некоторые объекты теплоснабжения.

"В результате ночных обстрелов столицы повреждены объекты энергетической инфраструктуры. В городе – аварийные отключения электроэнергии. Соответственно есть обесточенные объекты теплоснабжения", — написал он.

Напомним, иранские беспилотники снова атаковали мирные города Украины. Над Украиной пролетали две группы иранских беспилотников-камикадзе. Их точное количество пока не установлено. Об этом сообщает глава Николаевской ОВА Виталий Ким в своем Телеграмм-канале.

Первоначально воздушная тревога была объявлена только в Кировоградской области. Через несколько минут также об опасности с воздуха сообщили власти Запорожской и Днепропетровской областей.

Впоследствии под угрозой вражеских обстрелов оказался ряд других областей, включая Киев. За время воздушной тревоги над столицей было сбито 20 воздушных целей.

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