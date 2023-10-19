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Ночные удары дронами и ракетами разных типов: сколько целей сбило ПВО и где есть попадание

Автор
Елена КапникЕлена Капник
Дата публикации
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Время на прочтение
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Ночные удары дронами и ракетами разных типов: сколько целей сбило ПВО и где есть попадание

ПВО. / Фото: Associated Press

ПВО уничтожило четыре воздушных цели.

С вечера среды, 18 октября, российские оккупационные войска атаковали Украину баллистическими ракетами "Искандер-М", ударными беспилотниками "Shahed", управляемыми авиационными и зенитными ракетами. Силы ПВО уничтожили три дрона и одну управляемую авиционную ракету Х-59.

Об этом сообщило Командование Воздушных сил ВСУ.

Отмечается, что российская армия наносила удары с 20:00 18 октября до 5:00 19 октября. Всего в ударах по промышленным, инфраструктурным, гражданским и военным объектам зафиксировано 17 средств воздушного нападения.

Оккупанты выпустили по Украине:

  • пять баллистических ракет "Искандер М" ;
  • одну зенитную управляемую ракету С-300 ;
  • одну управляемую авиационную ракету Х-59;
  • одну крылатую ракету (тип уточняется);
  • девять ударных БПЛА "Shahed-136/131".

"Атакованы объекты в Донецкой, Николаевской, Сумской, Днепропетровской и Запорожской областях", — подчеркнули в ПС.

Атака русской армии

Поздним вечером 18 октября ПС сообщили об угрозе атаки дронов для ряда областей. Стало известно, что РФ ударила "Шахедом" по Сумам. Беспилотник попал в объект инфраструктуры.

Во время тревоги, связанной с угрозой авиационного вооружения, в Павлограде на Днепропетровщине прогремели взрывы.

Утром в ОВА проинформировали, что российские оккупанты ударили ракетой по Павлограду. Из-за атаки РИ произошли разрушения на инфраструктурном объекте. Прошло без жертв.

Также взрывы прогремели в Николаеве. В результате атаки россиян есть повреждения домов. Местные жители не пострадали.

▶ На YouTube-канале ТСН можно просмотреть по этой ссылке видео: Что произошло ночью? Новости 8:00 19 октября 2023 года

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Дата публикации
Просмотры
1772
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