Ночные удары дронами и ракетами разных типов: сколько целей сбило ПВО и где есть попадание

ПВО уничтожило четыре воздушных цели.
С вечера среды, 18 октября, российские оккупационные войска атаковали Украину баллистическими ракетами "Искандер-М", ударными беспилотниками "Shahed", управляемыми авиационными и зенитными ракетами. Силы ПВО уничтожили три дрона и одну управляемую авиционную ракету Х-59.
Об этом сообщило Командование Воздушных сил ВСУ.
Отмечается, что российская армия наносила удары с 20:00 18 октября до 5:00 19 октября. Всего в ударах по промышленным, инфраструктурным, гражданским и военным объектам зафиксировано 17 средств воздушного нападения.
Оккупанты выпустили по Украине:
- пять баллистических ракет "Искандер М" ;
- одну зенитную управляемую ракету С-300 ;
- одну управляемую авиационную ракету Х-59;
- одну крылатую ракету (тип уточняется);
- девять ударных БПЛА "Shahed-136/131".
"Атакованы объекты в Донецкой, Николаевской, Сумской, Днепропетровской и Запорожской областях", — подчеркнули в ПС.
Атака русской армии
Поздним вечером 18 октября ПС сообщили об угрозе атаки дронов для ряда областей. Стало известно, что РФ ударила "Шахедом" по Сумам. Беспилотник попал в объект инфраструктуры.
Во время тревоги, связанной с угрозой авиационного вооружения, в Павлограде на Днепропетровщине прогремели взрывы.
Утром в ОВА проинформировали, что российские оккупанты ударили ракетой по Павлограду. Из-за атаки РИ произошли разрушения на инфраструктурном объекте. Прошло без жертв.
Также взрывы прогремели в Николаеве. В результате атаки россиян есть повреждения домов. Местные жители не пострадали.
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