Ночные удары дронами и ракетами: в Воздушных силах рассказали детали атаки на Украину

Во время массированной ракетной атаки произошло попадание на Днепропетровщине.

В ночь на вторник, 13 июня, российские оккупационные войска атаковали Украину ракетами и дронами. Силы ПВО уничтожили 11 крылатых ракет и один ударный беспилотник. Впрочем, есть случаи.

Об этом рассказали в Командовании Воздушных сил ВСУ.

Отмечается, что оккупанты наносили удары со стратегической авиации: восьми бомбардировщиков Ту-95мс из района Каспия, а также несколькими ударными дронами с южного направления.

"Всего выпущено 14 крылатых ракет воздушного базирования Х-101/Х-555 и четыре БПЛА "Shahed-136/131". Силами и средствами противовоздушной обороны Воздушных Сил уничтожено 10 крылатых ракет и один ударный дрон", — говорится в сообщении.

Впрочем, есть попадание в Кривом Роге Днепропетровской области. Произошел "прилет" в жилой сектор. В частности, в пятиэтажное здание.

Под утро россияне совершили повторную атаку из Каспийского моря тремя Ту-95мс. По предварительным данным, на этот раз в страну долетела только одна крылатая ракета, уничтоженная ПВО.

Как сообщалось, произошло попадание российской ракеты в Кривом Роге. Повреждена пятиэтажка. В результате атаки, предварительно, погибли по меньшей мере трое жителей. 25 человек ранены.

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