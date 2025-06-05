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Ночные удары по Харькову: власти показали жуткие кадры
Из-за обстрела россиянами Харькова люди получили ранения.
Ночью 5 июня армия РФ атаковала Харьков "Шахедами". Под удар попали жилые дома мирных харьковчан. Появились кадры обстрелов.
Видео обнародовал мэр Харькова Игорь Терехов.
"Так враг сегодня бил "шахедами" по жилым домам мирных харьковчан", - написал он.
Напомним, в ночь на 5 июня армия РФ нанесла ракетный удар по одному из районов Харькова, а также атаковала жилые многоэтажки дронами, пострадавшие. Были зафиксированы шесть вражеских ударов, два из них — прямые попадания в многоквартирные дома.
«В одной из квартир обломки пробили стены. Часть двигателя "Шахеда" оказалась прямо в коридоре. В тот момент хозяева были дома – спаслись только потому, что спали в другой комнате. Чудо, что все живы», – написал он.
В настоящее время известно о 13 пострадавших.
«Это не удары по военным объектам. Это целенаправленный террор по жилым районам, по обычным харьковчанам», — подчеркнул Терехов.
Он добавил, что службы уже работают на местах. Людям оказывается помощь.