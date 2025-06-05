Ночные удары по Харькову: власти показали жуткие кадры

Атака на Харьков 5 июня

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Ночью 5 июня армия РФ атаковала Харьков "Шахедами". Под удар попали жилые дома мирных харьковчан. Появились кадры обстрелов.

Видео обнародовал мэр Харькова Игорь Терехов.

Дата публикации 13:59, 05.06.25 Количество просмотров 8 Показали ночные удары РФ по Харькову

"Так враг сегодня бил "шахедами" по жилым домам мирных харьковчан", - написал он.

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Напомним, в ночь на 5 июня армия РФ нанесла ракетный удар по одному из районов Харькова, а также атаковала жилые многоэтажки дронами, пострадавшие. Были зафиксированы шесть вражеских ударов, два из них — прямые попадания в многоквартирные дома.

«В одной из квартир обломки пробили стены. Часть двигателя "Шахеда" оказалась прямо в коридоре. В тот момент хозяева были дома – спаслись только потому, что спали в другой комнате. Чудо, что все живы», – написал он.

В настоящее время известно о 13 пострадавших.

«Это не удары по военным объектам. Это целенаправленный террор по жилым районам, по обычным харьковчанам», — подчеркнул Терехов.

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Он добавил, что службы уже работают на местах. Людям оказывается помощь.