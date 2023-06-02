Ночные удары по Киеву: Игнат рассказал детали атаки дронами и беспилотниками

Во время атаки по Киеву и области ночью на 2 июня российские военные использовали ракеты и дроны. Все вражеские объекты сбили.

Об этом сообщил спикер Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат в эфире телемарафона.

"ПВО отработала в центре страны. Эпицентром атак снова был Киев и Киевщина. Предварительно все цели были сбиты", — сказал он.

По его словам, оккупанты запустили крылатые ракеты из Каспийского направления около 3:00. Тем временем дроны летели с юга, используя рельеф местности.

Напомним, в Киеве воздушная тревога длилась 02 часа. 40 мин — от 01:55 до 04:36. В городе и области были слышны взрывы. В местных властях сообщили о работе ПВО.

Утром в КМВА заявили, что в Киеве сбили более 30 воздушных целей. Уже после отбоя тревоги в столичном Дарницком районе на дороге обнаружили обломки тлевшей ракеты.

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