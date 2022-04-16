Ночные удары по Киеву могли быть формой мести за потерю российского крейсера "Москва" – вице-маршал британской авиации

По мнению эксперта, последняя атака похожа на стратегическое нацеливание.

Ночные удары по Киеву могли быть формой мести за утрату российского военного корабля "Москва".

Об этом заявил вице-маршал британской авиации Шон Белл в эфире Sky News.

По его оценке, последняя атака похожа на стратегическое нацеливание.

По всей территории Украины есть конкретные цели, которые могут быть связаны с производством ракет или самолетов. Шон Белл считает, что эти цели были заранее известны россиянам в течение многих лет, но они решили нацелиться на них именно сейчас.

Отметим, В ночь на 15 апреля Россия нанесла удар по одному из ракетных предприятий государственного оборонно-промышленного комплекса – ГП "Жулянский машиностроительный завод "Визар" – в ответ на затопленный крейсер "Москва", , где производятся ракеты "Нептун".

Кроме того, 16 апреля оккупанты ударили по Киеву, взрывы прогремели в двух районах. В результате авиаудара в Дарницком районе столицы погиб один человек, также есть несколько пострадавших, их госпитализировали.

Напомним, на российском крейсере "Москва", флагмане Черноморского флота РФ, 13 апреля возник пожар из-за попадания украинских ракет "Нептун". После этого корабль начал тонуть. В РФ же утверждают, что якобы на крейсере взорвался боеприпас.

Вечером 14 апреля в Минобороны России официально подтвердили, что крейсер "Москва" утонул во время шторма в Черном море. По данным российского оппозиционера, бывшего депутата Госдумы Ильи Пономарева, из 510 членов экипажа спасли всего 58.

Позже в Министерство обороны США подтвердили, что крейсер "Москва" утонул из-за попадания украинских ракет , а не детонации боеприпасов.

Читайте также: