Ночные взрывы в Крыму: поражен Центр далекой космической связи ВКС РФ — СМИ

По предварительной информации, атака была совершена беспилотниками и, вероятно, ракетами Storm Shadow.

Взрывы, звучавшие в ночь на 20 декабря во временно оккупированном Крыму, были следствием атаки беспилотников и дальнобойных ракет. Удары с воздуха были нанесены по военным объектам оккупационной армии, в том числе по территории Центра далекой космической связи ВКС РФ.

Об этом сообщает издание ASTRA со ссылкой на собственные источники.

В сообщении говорится, что первая атака была около 4 часов утра — как минимум 3 прилета зафиксировано на территории в/ч 28735 ПУ ФСБ, которая, согласно открытым данным, располагается в селе Солнечногорское в Алуште.

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“Предварительно атака была осуществлена с БПЛА. Один служащий ПУ ФСБ ранен, повреждена антенна спутниковой связи”, — сообщают источники издания.

Около 5 часов утра, вероятно, ракеты Storm Shadow атаковали Центр далекой космической связи ВКС РФ в деревне Витино Сакского района. Полное его название – 40-й отдельный командно-измерительный комплекс в составе Главного испытательного космического центра имени Г. С. Титова Воздушно-космических сил РФ (в/ч 81415).

“По территории центра было зафиксировано по меньшей мере 2 прилета, повреждена 1 единица военной техники. Пострадавших нет”, – сообщили источники.

Напомним, ранее, 16 декабря, российские оккупанты заявили, что Крым снова пытались атаковать БпЛА, но атака якобы была отбита.

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