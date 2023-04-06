Ночные взрывы в Мелитополе: Федоров сообщил о новых "прилетах" по базе оккупантов

Ночью, 6 апреля, во временно оккупированном Мелитополе Запорожской области прогремели несколько взрывов.

Об этом сообщил мэр Мелитополя Иван Федоров.

"Ночной ужас для оккупантов в Мелитополе. В городе зафиксировали сразу несколько мощных взрывов. Подгорает у врага изрядно. Пора сдавать дисциплины по бегу?" – написал он.

По предварительным данным, взрывалась вражеская база в районе захваченного аэродрома.

Оккупанты сразу же отчитались о "точном ПВО". А сами отправили в сторону аэродрома "скорые".

Напомним, 2 апреля в Мелитополе раздалась серия взрывов. Федоров сообщил, что на территории депо враг разместил свою ремонтную базу военной техники, а также хранилище топлива и частично хранилище боеприпасов.

"Прозвучали не менее 6 взрывов во временно оккупированном Мелитополе. Все они прогремели на территории мелитопольского депо", — рассказал он.

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