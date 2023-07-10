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Ночные взрывы в Николаеве: власти сообщили о попадании баллистики

Автор
Катерина КузнецоваКатерина Кузнецова
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Ночные взрывы в Николаеве: власти сообщили о попадании баллистики

Россия атаковала Николаев ночью 10 июля / Фото: Getty Images

Россия атаковала Николаев около 01:00 ночи.

В ночь на 10 июля в Николаеве раздались взрывы. Утром власти сообщили, что Россия атаковала один из районов города. Удар был нанесен по объекту инфраструктуры, предположительно ракетой "Искандер-М".

Об этом информируют мэр Николаева Александр Сенкевич и глава ОВА Виталий Ким.

По словам мэра города, соответствующие службы осматривают район, который попал под обстрел. Как он отметил, повреждений в жилых домах пока не обнаружено.

"10 июля около 01:00 город подвергся ракетной атаке. Враг применил баллистику. Удар был нанесен по объекту инфраструктуры, предположительно, ракетой "Искандер-М", — говорится в сообщении главы ОВА.

По состоянию на 8 утра все детали атаки установятся.

Напомним, в ночь на 10 июля Воздушные Силы Украины предупредили южан и востока об угрозе удара. После этого в Николаеве раздались взрывы, проинформировали СМИ. Официальных комментариев не было. Перед тем глава Николаевской ОВА Виталий Ким сообщал о пусках С-300.

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Дата публикации
Просмотры
550
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