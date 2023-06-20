Ночные взрывы в Николаевской области: Ким рассказал об атаке окупантов

В ночь на 20 июня Россия пыталась нанести удар по Николаевской области. Над регионом силы ПВО сбили три вражеских иранских беспилотника.

Об этом утром сообщил глава Николаевской ОВА Виталий Ким.

"Ночью, 20 июня, в Николаевской области силами и средствами противовоздушной обороны уничтожены три ударных БпЛА "Shahed-131/136", — говорится в его сообщении.

Ситуация в области по вражеским обстрелам:

В понедельник, 19 июня, в 13:17 и 17:19 враг наносил артиллерийские удары по береговой и портовой зоне г. Очаков Очаковской общины. Пострадавших нет.

Также в 16.55 обстрелял населенный пункт Куцурубской общины, из-за чего произошло возгорание поля с пшеницей. Пострадавших нет.

В Николаеве, Первомайском, Баштанском и Вознесенском районах день и ночь прошли относительно спокойно.

Массированная атака России по Украине 20 июня

Напомним, ночью против 20 июня в Украине была объявлена масштабная воздушная тревога. После этого в ряде областей раздались взрывы. В частности, в Запорожье, Киеве и Львове. Утром стало известно, что оккупанты нанесли удар по Львовщине. Попадание произошло в объект критической инфраструктуры.

Также силы ПВО обнаружили и уничтожили вокруг Киева почти два десятка враждебных целей. По данным КМВА, это вторая атака иранскими дронами по столице с начала месяца и первая за последние 18 дней. БпЛА заходили в столицу волнами, курсами по разным направлениям.

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