Ночные взрывы в украинских городах, Трамп формирует властную команду: главные новости ночи 12 ноября 2024 года

ТСН предлагает узнать главные события ночи.
ТСН.ua предлагает узнать главные события ночи:
- В Полтаве ночью раздался взрыв — СМИ Читать далее –>
- Трамп хочет назначить советником по нацбезопасности Уолца, призвавшего "пересмотреть цели США в Украине" Читать далее –>
- В Киевской области сработали силы ПВО — КОВА Читать далее –>
- На Запорожье ночью раздались взрывы — ОВА Читать далее –>
- Новым госсекретарем США может стать Марко Рубио: каково его отношение к Украине Читать далее –>
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