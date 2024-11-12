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Ночные взрывы в украинских городах, Трамп формирует властную команду: главные новости ночи 12 ноября 2024 года

Ночные взрывы в украинских городах, Трамп формирует властную команду: главные новости ночи 12 ноября 2024 года

Взрывы раздались в ряде городов / Фото: Associated Press

ТСН предлагает узнать главные события ночи.

ТСН.ua предлагает узнать главные события ночи:

  • В Полтаве ночью раздался взрыв — СМИ Читать далее –>
  • Трамп хочет назначить советником по нацбезопасности Уолца, призвавшего "пересмотреть цели США в Украине" Читать далее –>
  • В Киевской области сработали силы ПВО — КОВА Читать далее –>
  • На Запорожье ночью раздались взрывы — ОВА Читать далее –>
  • Новым госсекретарем США может стать Марко Рубио: каково его отношение к Украине Читать далее –>

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