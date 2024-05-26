Ночные взрывы в Винницкой области: стали известны последствия атаки россиян

Попадание произошло во время воздушной тревоги, которая началась в регионе ночью.

В Жмеринке в Винницкой области в результате падения обломков вражеского дрона получили повреждения три четырехэтажных и семь частных жилых домов. Побиты также шесть легковых автомобилей.

Об этом сообщили в ГСЧС Украины.

Пострадали три человека. От госпитализации они отказались. Из квартир в общей сложности эвакуировали 40 человек. На месте происшествия работали психологи ГСЧС.

"Спасатели осуществляют аварийно-спасательные работы по демонтажу нависающих конструкций с этажей дома, представляющих угрозу прохожим", — говорится в сообщении.

Напомним, Россия ночью, 26 мая, атаковала Украину ударными дронами и ракетами. Воздушная тревога была объявлена во всех регионах страны.

По данным Воздушных сил, ПВО сбила 12 ракет и 31 ударный дрон.

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