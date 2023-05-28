Ночные взрывы в Житомире: городские власти сообщили о повреждении

В ночь на 28 мая Россия атаковала Житомир дронами-камикадзе Shahed-136/131, в результате чего есть разрушения.

Об этом сообщил городской голова Житомира Сергей Сухомлин.

"Около пяти часов длилась тревога. Житомир без жертв. Есть повреждения. Впоследствии детали. Держимся", — говорится в его сообщении.

О каких поврежденных объектах идет речь и какие масштабы последствий – мэр не проинформировал.

Ночная атака России 28 мая

В ночь на 28 мая во всех областях была объявлена воздушная атака. Россия атаковала Украину иранскими дронами-камикадзе. Звуки взрывов были слышны в Житомире и Киеве. Это была четырнадцатая воздушная атака на столицу с начала мая. По информации КМВА, это самая массированная с начала полномасштабного вторжения атака дронами. Нападение совершалось в несколько волн, а воздушная тревога продолжалась более 5 часов. Есть жертвы и пострадавшие.

В Воздушном командовании уточнили, что враг выпустил по Украине рекордное количество дронов-камикадзе – 54, 52 из них уничтожено ПВО. Атаковал с северного и южного направления.

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