Ночные взрывы в Житомирской области: известно, куда попала Россия

Ночью 28 мая Россия нанесла удар дронами-камикадзе Shahed-136/131 по одному из инфраструктурных объектов Житомирской области.

Об этом рассказал глава Житомирской ОВА Виталий Бунечко.

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"Сегодня (28 мая — ред.) во время воздушной тревоги враг нанес удар по одному из инфраструктурных объектов на Житомирщине. Были слышны взрывы. По предварительным данным, жертв и пострадавших нет", — говорится в его сообщении.

Напомним, городской голова Житомира Сергей Сухомлин подтвердил раздавшиеся в городе ночные взрывы. Он сообщил об атаке дронами-камикадзе по областному центру. В результате удара есть повреждение.

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