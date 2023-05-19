Ночные взрывы во Львовской области: в ова рассказали детали атаки беспилотниками

Ночью во время воздушной тревоги российские оккупанты совершили атаку боевыми дронами на Львовскую область. Удалось уничтожить несколько беспилотников.

Об этом сообщил глава Львовской областной военной администрации Максим Козицкий.

По его словам, в небе над Львовщиной были сбиты пять иранских дронов. Еще один был ликвидирован на западе страны. Впрочем, где именно, Козицкий не сообщил. По его словам, обошлось без пострадавших и разрушений.

"В промежутке между 03:00 и 05:00 защитники из ПВК "Запад" уничтожили над Львовщиной 5 боевых дронов Shahed. Еще один ликвидировали над другой областью на западе Украины", — говорится в сообщении главы ОВА.

Козицкий также обратился к жителям Львовщины с просьбой не игнорировать воздушные тревоги: "Это лучшая помощь для наших защитников. Берегите себя".

Ночная атака на Украину

Во Львовской области воздушная тревога была объявлена 02:18. Она продолжалась почти три часа – до 05:12. Во время "тревоги" жители Львова начали сообщать звуки взрывов.

Утром местные власти сообщили об атаке дронами. По словам мэра Львова Андрея Садового, целью был объект критической инфраструктуры города.

Известно, что во время ночной атаки армия РФ запускала дроны и ракеты "Калибр". Зафиксированы пуски 22 беспилотников и шести "Калибров". Были уничтожены три крылатых ракеты и 16 ударных дронов.

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