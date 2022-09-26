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Ночуют прямо на полу: в каких условиях содержат мобилизованных в России (видео)

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Ночуют прямо на полу: в каких условиях содержат мобилизованных в России (видео)

скриншот с видео

В России мобилизованные на войну мужчины содержатся в ненадлежащих условиях.

Пункты сбора призывников напоминают скорее загон для скота – мобилизованные россияне ночуют прямо на полу.

Соответствующее видео обнародовал СтартКом ВСУ.

На ролике можно увидеть мобилизованных мужчин в одном из пунктов сбора в Брянской области.

"Вот в таких условиях содержатся чмобики. На видео Брянская область, город Клинцы", – говорится в комментарии к видео.

Напомним, министр обороны Сергей Шойгу заявил, что Россия намерена мобилизовать 300 тысяч резервистов, которые, прежде всего, имеют боевой опыт.

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