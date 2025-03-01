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Ночью 1 марта над Украиной летали вражеские дроны: где раздались взрывы

Ночью 1 марта над Украиной летали вражеские дроны: где раздались взрывы

Россияне снова атаковали Украину беспилотниками 1 марта / Фото: ТСН.ua

Россияне продолжают донимать мирное украинское население

Враг еще раз атакует Украину беспилотниками.

В ночь на 1 марта 2025 года в Украине во многих областях была объявлена воздушная тревога из — за атаки ударных беспилотников РФ.

Работали силы ПВО, также в ряде городов и регионов раздались взрывы:

  • Харьков;

  • Полтавский р-н;

  • Сумы;

  • Киев/окрестности;

  • Бучанский р-н;

  • Белая Церковь/окрестности;

  • Уманский р-н;

  • Окрестности Киева.

Напомним, что ранее в Харькове россияне атаковали больницу, в которой находятся люди: на месте удара вспыхнул пожар.

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