Ночью 1 марта над Украиной летали вражеские дроны: где раздались взрывы

Россияне продолжают донимать мирное украинское население
Враг еще раз атакует Украину беспилотниками.
В ночь на 1 марта 2025 года в Украине во многих областях была объявлена воздушная тревога из — за атаки ударных беспилотников РФ.
Работали силы ПВО, также в ряде городов и регионов раздались взрывы:
- Харьков;
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Полтавский р-н;
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Сумы;
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Киев/окрестности;
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Бучанский р-н;
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Белая Церковь/окрестности;
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Уманский р-н;
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Окрестности Киева.
Напомним, что ранее в Харькове россияне атаковали больницу, в которой находятся люди: на месте удара вспыхнул пожар.
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