Ночью 1 марта над Украиной летали вражеские дроны: где раздались взрывы

Враг еще раз атакует Украину беспилотниками.

В ночь на 1 марта 2025 года в Украине во многих областях была объявлена воздушная тревога из — за атаки ударных беспилотников РФ.

Работали силы ПВО, также в ряде городов и регионов раздались взрывы:

Харьков;

Полтавский р-н;

Сумы;

Киев/окрестности;

Бучанский р-н;

Белая Церковь/окрестности;

Уманский р-н;

Окрестности Киева.

Напомним, что ранее в Харькове россияне атаковали больницу, в которой находятся люди: на месте удара вспыхнул пожар.

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