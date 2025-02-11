Ночью 11 февраля неизвестные беспилотники ударили по Саратовскому НПЗ: почему эта цель важна

Этот НПЗ атакуется дронами не в первый раз.

В ночь на 11 февраля 2025 года в Саратове и области сработала сирена, а местные жители сообщили о взрывах.

Позже очевидцы заявили, что горит Саратовский нефтеперерабатывающий завод, горит после атаки БПЛА.

Согласно открытым данным, это одно из старейших нефтеперерабатывающих российских предприятий, ранее известное как завод "Крекинг", входящий в структуру нефтяной компании "Роснефть".

Руководитель ЦПИ СНБО Андрей Коваленко в сообщении в соцсетях подтвердил, что был атакован Саратовским НПЗ. Это уже не первая атака. Саратовский нефтеперерабатывающий завод – один из ключевых объектов российской топливной инфраструктуры. Его мощность переработки составляет 7 миллионов тонн нефти в год.

Завод играет немаловажную роль в обеспечении армии РФ топливом. Еще во время Второй мировой войны он являлся критическим для военной логистики, а сегодня остается важным элементом топливного снабжения.

Напомним, что ранее ночью российский Энгельс атаковали неизвестные дроны. Очевидцы сообщили о громких взрывах и звуках, похожих на автоматные очереди, которые начали раздаваться в стороне местного военного аэродрома около 4 часов утра по местному времени.

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