Ночью 17 марта над Украиной кружили вражеские беспилотники: где раздались взрывы

Враг еще раз атакует Украину беспилотниками.

В ночь на 17 марта 2025 года в Украине во многих областях была объявлена воздушная тревога из-за атаки ударных беспилотников РФ.

Работали силы ПВО, также в ряде городов и регионов раздались взрывы:

Переяслав/р-н (Киевщина);

Миргород/р-н (Полтавщина);

Вышгородский р-н (Киевщина);

Кременчугский р-н (Полтавщина);

Киев и окрестности;

Кременчуг/окрестности;

Белая Церковь;

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Одесский р-н;

Ахтырский р-н (Сумщина);

Канев/окрестности (Черкасщина);

Кропивницкий;

Чугуевский р-н (Харьковщина);

Синельниково (Днепропетровщина).

Напомним, что ранее в Киевской области объявили об угрозе с воздуха.

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