Ночью 17 марта над Украиной кружили вражеские беспилотники: где раздались взрывы

Россияне продолжают донимать мирное украинское население.
Враг еще раз атакует Украину беспилотниками.
В ночь на 17 марта 2025 года в Украине во многих областях была объявлена воздушная тревога из-за атаки ударных беспилотников РФ.
Работали силы ПВО, также в ряде городов и регионов раздались взрывы:
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Переяслав/р-н (Киевщина);
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Миргород/р-н (Полтавщина);
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Вышгородский р-н (Киевщина);
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Кременчугский р-н (Полтавщина);
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Киев и окрестности;
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Кременчуг/окрестности;
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Белая Церковь;
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Одесский р-н;
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Ахтырский р-н (Сумщина);
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Канев/окрестности (Черкасщина);
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Кропивницкий;
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Чугуевский р-н (Харьковщина);
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Синельниково (Днепропетровщина).
Напомним, что ранее в Киевской области объявили об угрозе с воздуха.
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