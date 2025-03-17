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Ночью 17 марта над Украиной кружили вражеские беспилотники: где раздались взрывы

Ночью 17 марта над Украиной кружили вражеские беспилотники: где раздались взрывы

Враг продолжает атаковать Украину дронами / Фото: ТСН.ua

Россияне продолжают донимать мирное украинское население.

Враг еще раз атакует Украину беспилотниками.

В ночь на 17 марта 2025 года в Украине во многих областях была объявлена воздушная тревога из-за атаки ударных беспилотников РФ.

Работали силы ПВО, также в ряде городов и регионов раздались взрывы:

  • Переяслав/р-н (Киевщина);

  • Миргород/р-н (Полтавщина);

  • Вышгородский р-н (Киевщина);

  • Кременчугский р-н (Полтавщина);

  • Киев и окрестности;

  • Кременчуг/окрестности;

  • Белая Церковь;

  • Одесский р-н;

  • Ахтырский р-н (Сумщина);

  • Канев/окрестности (Черкасщина);

  • Кропивницкий;

  • Чугуевский р-н (Харьковщина);

  • Синельниково (Днепропетровщина).

Напомним, что ранее в Киевской области объявили об угрозе с воздуха.

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