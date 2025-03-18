Ночью 18 марта над Украиной кружили вражеские беспилотники: где раздались взрывы

Один город враг атаковал больше всего.

Враг еще раз атакует Украину беспилотниками.

В ночь на 17 марта 2025 года в Украине во многих областях была объявлена воздушная тревога из — за атаки ударных беспилотников РФ.

Работали силы ПВО.

Враг несколько раз атаковал Черкассы и их окрестности. В течение ночи несколько раз раздавались взрывы.

Напомним, в ночь на 17 марта 2025 года в Украине во многих областях была объявлена воздушная тревога из-за атаки ударных беспилотников РФ. Работали силы ПВО, также в ряде городов и регионов раздались взрывы.

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