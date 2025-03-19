Ночью 19 марта над Украиной кружили вражеские беспилотники: где раздались взрывы

Один город враг атаковал больше всего.
Враг еще раз атакует Украину беспилотниками.
В ночь на 19 марта 2025 года в Украине во многих областях была объявлена воздушная тревога из-за атаки ударных беспилотников РФ.
Работали силы ПВО.
В частности, взрывы прогремели:
-
Ирпень/Буча;
-
Киев/Вышгород;
-
Днепр/р-н;
-
Житомирский р-н;
-
Белгород-Днестровский/р-н (Одесщина);
-
Бучанский р-н (Киевщина);
-
Сyмщина (пограничные).
Как отмечалось ранее, вчера вечером российский беспилотник попал в крышу областной клинической больницы, повредив здание. Жертв и пострадавших нет.
Напомним, что ранее стали известны последствия вражеской атаки на Киевщину 19 марта : ранены, повреждены и разрушены дома.
Читайте также: