Ночью 19 марта над Украиной кружили вражеские беспилотники: где раздались взрывы

Один город враг атаковал больше всего.

Враг еще раз атакует Украину беспилотниками.

В ночь на 19 марта 2025 года в Украине во многих областях была объявлена воздушная тревога из-за атаки ударных беспилотников РФ.

Работали силы ПВО.

В частности, взрывы прогремели:

Ирпень/Буча;

Киев/Вышгород;

Днепр/р-н;

Житомирский р-н;

Также читайте Россияне попали беспилотником по еще одной больнице в Сумской области

Белгород-Днестровский/р-н (Одесщина);

Бучанский р-н (Киевщина);

Сyмщина (пограничные).

Как отмечалось ранее, вчера вечером российский беспилотник попал в крышу областной клинической больницы, повредив здание. Жертв и пострадавших нет.

Напомним, что ранее стали известны последствия вражеской атаки на Киевщину 19 марта : ранены, повреждены и разрушены дома.

Читайте также: