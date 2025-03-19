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Ночью 19 марта над Украиной кружили вражеские беспилотники: где раздались взрывы

Ночью 19 марта над Украиной кружили вражеские беспилотники: где раздались взрывы

Враг атаковал Украину беспилотниками 19 марта 2025: кое-где вспыхнули пожары / Фото: ТСН.ua

Один город враг атаковал больше всего.

Враг еще раз атакует Украину беспилотниками.

В ночь на 19 марта 2025 года в Украине во многих областях была объявлена воздушная тревога из-за атаки ударных беспилотников РФ.

Работали силы ПВО.

В частности, взрывы прогремели:

  • Ирпень/Буча;

  • Киев/Вышгород;

  • Днепр/р-н;

  • Житомирский р-н;

  • Белгород-Днестровский/р-н (Одесщина);

  • Бучанский р-н (Киевщина);

  • Сyмщина (пограничные).

Как отмечалось ранее, вчера вечером российский беспилотник попал в крышу областной клинической больницы, повредив здание. Жертв и пострадавших нет.

Напомним, что ранее стали известны последствия вражеской атаки на Киевщину 19 марта : ранены, повреждены и разрушены дома.

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